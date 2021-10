Zu müde? Da grätscht Sturm-Coach Ilzer dazwischen

Ilzer-Predigt statt Beleg der Branchen-Führung in der Steiermark: Sturm Graz hat sich mit zwei Nackenschlägen binnen kurzer Zeit in die Länderspiel-Pause verabschiedet. War das 1:4 in der Europa League noch der größeren Klasse von PSV Eindhoven geschuldet, so ordneten die Grazer das 2:3 von Hartberg am Sonntag als klassischen Selbstfaller ein. Christian Ilzer machte danach unmissverständlich klar, warum sogenannte englische Wochen für ihn kein Freibrief für Ausreden sind. Als in der ersten Ursachenforschung das Thema Müdigkeit aufgeworfen wurde, grätschte der Sturm-Trainer an seiner alten Wirkungsstätte verbal dazwischen.