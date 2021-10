Radfahrer gegen mehrere Bäume geschleudert

Ein schwerer Radunfall ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in Schnepfau. Ein 50-Jähriger ist dabei augenscheinlich durch einen Stein zu Sturz gekommen und folglich gegen mehrere Bäume geschleudert worden. Das Unfallopfer musste mit ernsten Verletzungen an der Halswirbelsäule ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.