ÖBB mit nächtlichen Gleisarbeiten bei Seekirchen

Ab Montag werden in vier Nächten die Bahngleise der Westbahnstrecke in Seekirchen am Wallersee wieder in Schuss gebracht: Dazu wird eine Spezialmaschine eingesetzt. Laut den ÖBB erfolgen die Arbeiten nur nachts zwischen 21 und 5 Uhr früh. In der Nacht zum Freitag wird die Eisenbahnkreuzung Windhager gesperrt.