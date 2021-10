Bilderflut in Verdis „Die Macht des Schicksals“

Rätselhafte Regie

So berührend die Geschichte der unglücklich Liebenden, die an Rache, Hass und unüberwindbaren Ehrbegriffen scheitern, musikalisch umgesetzt ist, so wenig erschließt sie sich in der Regie von Eva-Maria Höckmayr. Sie entfesselt eine Bilderflut, in der Da Vincis „Abendmahl“ und El Grecos düstere Heiligenbilder ebenso Platz finden, wie Kriegsdarstellungen quer durch die Jahrhunderte, die Frivolität der französischen Varietés oder die barocke Prunksucht der katholischen Kirche. Das Bühnenbild (Momme Hinrichs, von ihm stammen auch die anfangs noch spannenden Video-Einspielungen) erinnert an einen gotischen Flügelaltar oder einen Tabernakel, Leonoras Vater muss in einem gläsernen Reliquien-Sarg ausharren, und Julia Röslers Kostüme sind ähnlich eklektisch wie der Rest.