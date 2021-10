Mautern: Spurensuche im ältesten bewohnten Haus!

Was besonders fasziniert: Die Originalmauern des römischen Kleinkastells Favianis sind zum Teil bis heute erhalten und können im Presshaus des Demeter-Weingutes besichtigt werden. Was die Geschichtsforschung ergab: Das burgähnliche Gemäuer bot Soldaten, der Verwaltung und gegen Ende des 5. Jahrhundert auch der Zivilbevölkerung Schutz vor Überfällen und Plünderung. Im Frankenreich des 8. und 9. Jahrhunderts wiederum hatte der Ort – jetzt liebevoll in allen Details von der Winzerdynastie Saahs gehütet – als königliche Mautstelle an Bedeutung gewonnen. Schriftliche Überlieferungen des Bistums Passau, zu dem Mautern gehörte, berichten sogar von einer Bischofskonferenz an diesem Platz.