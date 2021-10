Klambauer will Neos klareres Profil verpassen

Knapp 50 Neos-Mitglieder stimmten bei der Landesversammlung in der Stadt Salzburg am Samstag über die Führung bis zu den nächsten Parteiwahlen 2023 ab. „Das Ergebnis freut mich sehr. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Klambauer. Sie will der jungen Partei bis zur nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2023 ein klareres Profil verpassen.