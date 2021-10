Wanderer stürzt an der Grenze ab - schwer verletzt

Am Donnerstagmittag war ein deutscher Wanderer zusammen mit einem Begleiter in der Hochhädrich-Gruppe im Bereich der Falkenhütte unterwegs. An einem steilen Grat im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Vorarlberg geriet der 64-Jährige ins Rutschen und stürzte eine Steilstufe hinunter, wo er auf einer Wiese zum Liegen kam.