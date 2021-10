Design-Ikone Stefan Sagmeister im Gartenbaukino

Sagmeister und die Suche nach guten Ideen

In Wien versucht Stefan Sagmeister mit seinem Vortrag „How to have an idea“ die Blockaden in den Köpfen von Kreativen zu lösen. Ansätze für gute Ideen hat er zahlreiche, blickt er doch auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück, in der er unter anderem zwei Grammys gewonnen, für die Rolling Stones oder das Guggenheim Museum gearbeitet und international populäre Projekte wie „Happy“ oder „Beauty“ kreiert hat.