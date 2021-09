Polizei sprengte hitzige Windkraft-Debatte

Etwa 70 bis 80 Personen versammelten sich am Donnerstagabend im Radstädter Stadtsaal. Auch die „Krone“ war vor Ort. Das Thema der so genannten „Bürger-Informations-Veranstaltung“ des Alpenvereins: das geplante Windkraft-Projekt auf dem Windsfeld in Flachau. Bereits zu Beginn, nachdem der Alpenvereins-Referent Herbert Jungwirth die Bühne betreten hatte, gab es Zwischenrufe aus dem Publikum. Kurz danach betrat Projektbeteiligter Markus Kirchner von der örtlichen Agrargemeinschaft auf eigene Faust die Bühne und ergriff das Wort. Jungwirth ließ sich das sichtlich nicht bieten, ging erneut auf die Bühne und schritt ein: Er führte Kirchner an der Schulter wieder zu seinem Platz. Währenddessen rief einer der Organisatoren aufgrund der Vorkommnisse die Polizei. Die Beamten erreichten bei noch laufender Veranstaltung den Stadtsaal und belehrten Kirchner.