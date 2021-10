Nach Graz-Wahl: Politik-Beben ist kein Einzelfall

Beispiel Gemeindezusammenlegungen: So seien 2015 die Verluste für ÖVP und SPÖ in den Fusionsgemeinden deutlich größer gewesen als in den nicht-fusionierten Gemeinden. Oder Beispiel Wohnen, das im Ennstal die Wahl entschied. Die „nächste Bombe“ in dieser Hinsicht tickt laut Wassermann im südsteirischen Weinland, wie die Volksbefragung zu einem Großprojekt in Ratsch gezeigt hat: „Wenn da die Bürgermeister nicht steuernd eingreifen, fliegt ihnen das um die Ohren.“