Salzburger Unis machen ihre eigenen Corona-Regeln

Das vierte Uni-Semester in der Pandemie steht bevor. Es gibt jedoch keine einheitlichen Covid-Regeln an Österreichs Hochschulen. So hat auch jede Salzburger Universität ihren eigenen Covid-Plan. Was an Uni Salzburg, Mozarteum und der FH Salzburg zu finden ist, sind 3G-Regeln, Masken und Abstand. Auch Online-Unterricht und Kleingruppen-Regeln bleiben teilweise weiter bestehen.