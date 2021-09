Die High-End Tourenski für anspruchsvolle Athleten

Gipfelstürme in Rekordzeit: Die Dynafit Blacklight Skiserie wurde entwickelt, um ambitionierte Speed-Tourengeher in anspruchsvollem Gelände mit dem perfekten Werkzeug auszurüsten. Die Ski überzeugen als leichteste Modelle ihrer Kategorie mit hochwertigen Materialien wie Paulowniaholz und uni-direktionalem Carbon. Design und Ausrichtung sprechen eine Sprache: Schwarz, edel und technisch perfekt abgestimmt liegt der Fokus der High-End Ski auf einem kraftsparenden, schnellen Aufstieg. Die Modelle bieten zuverlässigen Halt auch bei eisigen Bedingungen und versprechen wendige Agilität in forderndem Terrain. Gleichzeitig punkten die Speed-Ski in der Abfahrt durch Stabilität und Zuverlässigkeit sowie leichtes Aufkanten selbst auf hartgepresstem Schnee. Die Optik ist zurückhaltend und geradlinig und unterstreicht damit die Ausrichtung auf das Wesentliche: Geschwindigkeit. Die Blacklight Skiserie besteht aus insgesamt sechs Modellen in verschiedenen Breiten, um den Bedürfnissen anspruchsvoller Athleten punktgenau gerecht zu werden. Neu für Winter 21/22: Der Blacklight 88 in der Damenversion und der Blacklight 95 mit einer Skimitte von 95 mm.