Dieb versteckte sich im Gebüsch

Die Beamten entdeckten den 39-Jährigen aus Zell am See in einem Busch versteckt. Er hatte eine Astschere dabei, mit der er die gewerblich angebauten CBD Pflanzen abschneiden wollte. Als er mit seinem Komplizen über den Zaun kletterte und versuchte, die Pflanzen abzuschneiden, sei sofort der Alarm losgegangen, worauf sie die Flucht ergriffen hätten, gab der Einbrecher an. Nach dem zweiten Verbrecher wird noch gefahndet, beide werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.