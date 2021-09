Aussichtsturm Pyramidenkogel sorgt für Streit

Oleschko hatte zuvor einen Personalsparkurs am Turm geplant und daher mehreren Mitarbeitern das Arbeitsverhältnis gekündigt. „Er hat ihnen in einem Schreiben das Vertrauen entzogen“, ärgert sich Dovjak. Einige der Angestellten reichten bereits Klage gegen die Kündigung ein. „Einer der Entlassenen durfte nach dem Urteil seine Arbeit am Aussichtsturm wieder aufnehmen. Die anderen Prozesse laufen noch“, heißt es.