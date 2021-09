Fahrrad geschoben: Tiroler in Venedig abgeführt

Wer eine Reise unternimmt, sollte sich vorher mit den Regeln auf fremdem Terrain detailliert vertraut machen: Vier Tiroler wurden in Venedig von der Polizei abgeführt, weil sie mit ihren Rädern am Markusplatz unterwegs waren. Was wohl nicht jeder weiß: In der Lagunenstadt ist sogar das Schieben eines Bikes untersagt.