Wolf tauchte in der Nähe einer Haltestelle auf

Markus Schnabl staunte nicht schlecht, als er Mittwoch in der Früh in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle in Hohenthurn einen Wolf die Feistritzer Straße queren sah. Der 31-Jährige saß gerade in seinem Pkw und war auf dem Weg zur Arbeit. Kurz darauf warteten an dieser Stelle Volksschulkinder auf den Linienbus.