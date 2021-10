Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der zarte American Staffordshire Terrier Mischling Spike - etwa vier Jahre alt - macht in seinem Training zwar große Fortschritte, leidet aber sehr am Tierheimstress. Er ist ein sehr unsicherer Hund, der erfahrene, souveräne und geduldige Menschen braucht. Spike sehnt sich nach Ruhe, Liebe und Gemütlichkeit in einem eigenen schönen Zuhause! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at