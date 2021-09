Gasthaus abgebrannt: „Solidarität überwältigend!“

Solidarität ist überwältigend

Wie es für die Familie Schuster jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen: „Wir müssen erst abwarten, bis die Brandursache geklärt ist. Wir sind aber so dankbar, dass uns so viele Menschen jetzt helfen. Die Solidarität ist einfach überwältigend“, sagt Schuster. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.