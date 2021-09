Braver Bauer rettete seinen verletzten „Spezi“

Landwirt Johann Bichler aus Weng im Innkreis ist ein bescheidener Mensch - für ihn war es selbstverständlich, „Spezi“ Andreas W. (38) sofort aus höchster Not zu helfen. Der Nachbar war nach einem Sturz am Montag in seiner Scheune vom eigenen Traktor verletzt eingeklemmt worden. Den Unfall hatte leider niemand gesehen, und auch die Hilferufe blieben ungehört. Nur mit Müh und Not gelang es W., Bichler per Handy zu erreichen. Der 62-Jährige eilte sofort zu Hilfe und befreite ihn.