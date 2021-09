Kinderbuch gegen die umstrittene Ost-Umfahrung

Tierischer Protest und Engagement der Jugend

Das literarische Werk wird derzeit in einer Erstauflage von 3300 Stück in der Bezirkshauptstadt verschenkt: Während im Kinderbüchlein „Poldi Ziesel“ und „Lea Libelle“ die Gegend an der Warmen Fischa retten wollen, führen im selbst produzierten Manga-Comicheft „Ostumfahrung – No way to the future“ die Protagonisten Lea, Max und Zak mit flotten Sprüchen durch die Geschichte. Öko-Protest und Engagement beginnt also schon im zarten Jugendalter. Ganz im Zeichen der aktuellen „Fridays for Future“-Bewegung im Land. Ob das Protest-Büchlein in naher Zukunft auch den Weg in die städtische Bücherei findet, ist bislang noch nicht abzuschätzen. Die Öko-Aktivisten wären aber jedenfalls dafür.