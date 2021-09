Böser Sturz im Bikepark - Mann verlor Bewusstsein

Am Montagnachmittag nahm ein 21-jähriger Mann im Bikepark Brandnertal mit seinem Downhill-Bike den legendären, 1,7 Kilometer langen, „Tschack Norris“-Trail in Angriff. Bei einem der Sprünge legte der junge Mann sein Bike in der Luft quer - konnte sich in der Folge aber nicht mehr auf die Landung vorbereiten und kam böse zu Sturz.