Einbruchsversuch in Cannabis-Wirtshaus scheiterte

2000 Cannabis-Pflanzen waren, wie berichtet, Ende Juli in einem alten Wirtshaus in Langenlois im Bezirk Krems sichergestellt worden. Zwei Jugendliche wollten jetzt aus „reiner Neugier“ in die ehemalige Drogenfarm einsteigen. Aufmerksame Nachbarn machten ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung - geschnappt!