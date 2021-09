Lkw kollidiert bei Hartberg mit Bus: 30 Verletzte

Der Reisebus - er war mit einer Pensionistengruppe aus Niederösterreich besetzt - soll nach der Kollision, die sich zwischen Kaindorf und Stubenberg am See ereignete, in den Straßengraben gekippt sein. 25 Verletzte wurden inzwischen von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser (LKH Hartberg, Oberwart, Weiz und Graz) gebracht. Feuerwehreinsatzleiter Jürgen Liendl (FF Obertiefenbach) sprach gegenüber der APA zunächst von fünf Schwerverletzten, die aus dem verunfallten Bus gerettet wurden.