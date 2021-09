Wenn es brennt, stehen 32.664 Tiroler bereit

Ich will Feuerwehrmann werden!“, bekräftigt der kleine Drache Grisu immer wieder in der berühmten Fernsehserie für Kinder. Ein Traum, den viele teilen: Feuerwehrleute helfen den Menschen und trotzen den Gefahren, egal ob bei Bränden, Überschwemmungen oder Katzen im Baum – sie sind zur Stelle, sind wahre Helden, vor allem in Tirol, wo jeder 20. zur freiwilligen Feuerwehr geht. Ja, freiwillig, also ehrenamtlich! Es ist eigentlich schon ein Wahnsinn, was die Freiwilligen leisten, denn in ganz Tirol gibt es nur eine einzige Berufsfeuerwehr (in Innsbruck). Und das bei rund 17.500 Einsätzen der Florianis 2020, das sind täglich knapp 50 in Tirol!