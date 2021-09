Grazer Wahlergebnis: „Nachricht an Bundeskanzler“

Der Wahlsonntag hatte es in sich: Die KPÖ gewinnt in Graz, die Impfgegner-Partei MFG zieht in den oberösterreichischen Landtag ein und in Deutschland liegt die SPD vor CDU/CSU. Wie geht es jetzt weiter? Gerhard Koller nimmt die Wahlergebnisse mit Polit-Profi und Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IDD) unter die Lupe.