„Fühlt sich an, wie verlorene Punkte“

Kurz nach Wiederanpfiff dann der Schock: Durch einen gechippten Distanzschuss über Altach-Keeperin Janine Koretic hinweg, geriet die Iscakar-Truppe in Rückstand (47.). Die Antwort von Stürmerin Viktoria Pinther ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Geschickt verschaffte sie sich Raum, um nervenstark zum 1:1 (53.) abzuschließen. Beide Teams scheiterten in der Folge jeweils noch einmal an der Latte. Danach verlor die Partie an Fahrt und es blieb schlussendlich beim 1:1-Unentschieden.