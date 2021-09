Das große Jammern der Vorarlberger Touristiker

Angesichts dieses langen Forderungskatalogs an die Politik - und letztlich auch an die Allgemeinheit -, stellt sich die Frage, was denn die Tourismusbranche selbst zu einer Verbesserung der Lage beitragen kann und muss. Den - durch diverse Umfragen gut belegten - Einwand, wonach die schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche Hauptursache für die Personalmisere seien, will Kegele aber nicht gelten lassen: „Der Großteil der Betriebe zahlt Löhne weit über dem Kollektivvertrag. Für alle anderen gilt das Mindestgehalt. Hinzu kommen standardmäßig Boni, Überstundenpauschale, Kost und Logis - also Vollpension und Übernachtung - sowie Vorteile bei Freizeitaktivitäten. Außerdem wird sehr vielen Mitarbeitern eine Wohnqualität auf dem Niveau der Gäste geboten.“