Autolenker übersah Rennradfahrer

Ein 61-Jähriger Rennradfahrer muss nach einem Unfall am Samstag im Krankenhaus behandelt werden. So war ein 54-Jähriger mit seinem Auto Richtung St. Gilgen unterwegs und wollte in einem Waldstück des Scharfling nach links in einen Forstweg einbiegen. Dabei übersah er den - von St. Gilgen kommenden - Rennradfahrer. Der Biker stieß daraufhin mit dem Auto zusammen und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grads mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Durch den Aufprall wurde das Rennrad in drei Teile zerrissen.