12-Jähriger stürzte durch Loch vier Meter ab

Bei einer Entdeckungstour mit seinem Vater und zwei Brüdern in der Burgruine Falkenstein in der Gemeinde Hofkirchen stürzte am Samstag ein 12-jähriger Bub durch ein rund 50 Zentimeter großes Loch drei bis vier Meter in die Tiefe. Der Verletzte wurde von der Feuerwehr geborgen und kam anschließend mit einem Rettungshelikopter ins Kepler Uniklinikum.