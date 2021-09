99ers-Torjäger trat in große Fußstapfen

„Warren Norris? Der Name sagt mir etwas. Ich kann mich an ein Tor von ihm erinnern“, sagt Dominik Grafenthin nun im Jahr 2021. Nichtwissend, dass er mit dem Viererpack am Freitag gegen Bratislava (5:6 n. V.) in große Fußstapfen trat. Knapp zwölf Jahre mussten die Grazer Fans auf solch ein Kunststück von einem ihrer Lieblinge warten.