Nur die Verlobte fehlt dem halben Steirer

„Mei Bier is ned deppat!“ Mundl Sackbauer wurde in der TV-Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ zum Inbegriff des typischen Wieners. „Ich bin aber ein normaler Wiener“, lacht Ivan Ljubic, neben Manprit Sarkaria der zweite „Mundl“ in der Sturm-Truppe. Wobei der Mittelfeldmann ja schon fast ein halber Steirer ist. Seit mehr als vier Jahren steht er bei Sturm unter Vertrag. „Ich fühl mich schon sehr wohl in Graz, hab mich gut eingelebt. Im Vergleich zu Wien ist’s ruhiger, nicht so stressig. Ab und zu fahr ich zur Familie, das ist immer eine nette Abwechslung.“



Selbstvertrauen für PSV

Auch kulinarisch tickt der 25-Jährige längst wie ein Steirer. „Bei einem Salat darf das Kernöl nie fehlen.“ Die Vorzüge seiner Heimatstadt vermisst er nicht, „nur meine Verlobte. Seit vier Jahren sind wir zusammen, nächstes Jahr wird geheiratet und dann zieht sie auch nach Graz.“ Dass die Großklubs an der Donau in der Tabelle nur mehr unter ferner liefen rangieren, juckt Ljubic, der im Austria-Nachwuchs groß wurde, nicht. „Das schmerzt mich nicht. Mir ist wichtig, mit Sturm erfolgreich zu sein.“ Mit einem Dreier heute könnten die Schwarzen die Rapid-Krise weiter anheizen und den Vorsprung auf die Hütteldorfer auf zwölf Punkte (!) ausbauen. „Ein Sieg würde uns auch zusätzliches Selbstvertrauen fürs Spiel gegen PSV Eindhoven am Donnerstag geben.“