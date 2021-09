EuroSkills: Kampf um die Medaillen geht ins Finale

Bis Samstag, 17 Uhr, läuft der Wettkampf noch - dann steht fest, wer in den 48 Berufsdisziplinen Gold, Silber und Bronze geholt hat. Verkündet werden die Ergebnisse aber erst bei der Schlussfeier Sonntagnachmittag in der Grazer Stadthalle. Etwa 400 junge Fachkräfte aus vielen Ländern Europas (und Gastnationen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten) sind in der Steiermark am Start und rühren auch die Werbetrommel für das Erlernen eines Berufs.