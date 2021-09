Junge Witwe bekommt durch die Hilfe neue Kraft

Erst vor wenigen Jahren hatten Manuel und Jacqueline in Ottenschlag ihr Haus gebaut und ihre Familie gegründet. Dann passierte am 21. Juni der schreckliche Unfall, der den Tischlergesellen mitten aus dem Leben riss. Sofort baute sich in der Gemeinde eine Welle der Solidarität auf – Feuerwehr und Trachtenkapelle Ottenschlag organisierten ein Benefizfest und richteten ein Spendenkonto ein.