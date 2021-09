Wahlkampf-Finale in OÖ ++ Corona polarisiert

Wahlkampf-Finale in Oberösterreich. Vor dem Urnengang am Sonntag mobilisieren die Parteien noch einmal alle verfügbaren Kräfte. Und: Corona polarisiert. Doch der Politik für alles die Schuld zu geben, das wäre zu einfach - sagt ein Experte. Das sind die News-Themen am Freitag, dem 24. September mit Jana Pasching.