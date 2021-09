Max Sturm, eine Tiroler Legende ist 90

Der rasende Reporter

Im Wählamt Innsbruck wurde er der Nebenstellenwartung zugeteilt, bei der er bis 1976 blieb. 1976 war das Jahr, in welchem die zweiten Olympischen Winterspiele in Innsbruck stattfanden. Der Elektrotechniker war seit den 1960er Jahren Sportredakteur und Fotograf bei Printmedien und somit bei den Wettkämpfen vor Ort. Sein Hauptarbeitgeber, die Post- und Telegrafenverwaltung, erkannte hier das Potenzial und bot ihm die Foto-Bildstelle in der Hauptpost Innsbruck an. Sturm war Jahrzehnte lang bei so gut wie bei allen Sportveranstaltungen im Land als Journalist dabei. Spannend wird es, wenn er über seine Erfahrungen in der „analogen Zeit“ zu erzählen beginnt.