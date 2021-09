Freiwillige sind Rohdiamanten unserer Gesellschaft

Es ist mir schon oft am Wochenende so ergangen, dass ich am Weg zur Arbeit in die Redaktion junge Menschen im Sanitäter-Outfit gesehen habe und mir dachte: Statt auf die Skipiste oder auf eine Alm zu gehen, zeigt dieser junge Mensch Courage und Charakter. Er oder sie hilft am eigentlich freien Wochenende - und das freiwillig. Diese Menschen sind nicht nur goldwert, sie sind Rohdiamanten unserer Gesellschaft.