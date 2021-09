Junge Uni: Zwanzig Jahre im Zeichen des Fuchses

Idee von 300 Hochschulen übernommen

Um die Tür für alle Kinder weit offen zu halten, geht die Junge Uni mit der „Pop-Up-Uni“ aktiv nach draußen in die verschiedenen Stadtteile, aber auch in den ländlichen Raum. Denn soziale Durchmischung ist auch dem Vizerektor für Lehre und Studierende, Bernhard Fügenschuh, ein großes Anliegen. „Die Universität ist stolz darauf, dass vor 20 Jahren in Innsbruck die Idee der ersten Kinder-Uni Österreichs entstand.“ Die Innsbrucker Idee der Kinder-Uni wurde seither von mehr als 300 Hochschulen weltweit übernommen.