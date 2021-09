Arnautovic: „Rechne nicht rum, ich will zur WM!“

Auch in deiner „Spirituosen-Truppe“ gibt es einen Neuzugang.

Ich bin richtig auf den Geschmack gekommen, hochqualitative Premium-Spirituosen mit meinem Team zu entwickeln. Gin und Wodka haben sich top etabliert, wir sind bei Billa Plus gelistet, weltweit in Bars und Clubs vertreten. Wir haben internationale Preise an Land gezogen, mehrfach Gold und Silber – das macht stolz und richtig Spaß. Und jetzt gibt es neu den Arnautovic-Rum.