Teilnehmer an Frauen-EM 2022 erhalten das Doppelte

Das UEFA-Exekutivkomitee hat auf seiner Sitzung im moldauischen Chisinau eine Verdoppelung der finanziellen Ausschüttungen an die Teilnehmer der Frauen-Europameisterschaft 2022 in England beschlossen. Wie der Europaverband am Donnerstag weiter mitteilte, wurde zudem ein neues Verteilungsmodell verabschiedet. Demnach erhalten die 16 für die Endrunde 2022 qualifizierten Teams, darunter auch Österreich, insgesamt 16 Millionen Euro.