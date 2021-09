Marco Rose: Eskaliert die Fan-Wut bei Rückkehr?

Rose hatte im Februar bekannt gegeben, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und im Sommer zu Dortmund zu wechseln. Weil in der vergangenen Saison die Zuschauer wegen Corona ausgesperrt waren, konnten die aufgebrachten Anhänger ihrem Frust nur in den sozialen Netzwerken und mit Plakaten am Stadion freien Lauf lassen.