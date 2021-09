Karina Sarkissova: Fans entsetzt über „Botox“-Foto

Vor zwei Tagen veröffentlichte die „Dancing Stars“-Jurorin auf Instagram ein Foto, das sie in einem figurbetonten grünen Kleid mit Mega-Beinschlitz zeigt. Ein wirklich sexy Look! Doch die Fans von Sarkissova fiel das wenig auf. Denn auf dem Foto ist das Gesicht der Tänzerin extrem geglättet und es wirkt fremd. Sofort brach ein Sturm an Spekulationen los, dass die 37-Jährige sich vor dem Start der ORF-Show am Freitag noch einen Beauty-Eingriff gegönnt habe.