Drei tote Schafe sorgen für Angst in Hohenthurn

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Ortschaft Göriach in Hohenthurn drei Schafe gerissen. Weil es mitten in der Ortschaft passierte, ist die Gemeinde in Alarmbereitschaft: „Wir haben unsere Bürger informiert, dass die Volksschulkinder nicht mehr zu Fuß nach Hause gehen sollen, sondern lieber den Bus fahren“, erklärt Michael Schnabl, Bürgermeister von Hohenthurn.