Projekt für Kinder von psychisch erkrankten Eltern

Pro mente kümmert sich seit mehr als 40 Jahren um Menschen mit psychischen, mentalen und sozialen Problemen. Jetzt geht es speziell um deren Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Etwa 75 Prozent erkrankter Eltern leben gemeinsam mit ihren minderjährigen Kindern in einem Haushalt zusammen. Was wichtig ist, aber aus Risiken birgt; etwa, später selbst an Störungen zu leiden, oder Probleme zu entwickeln.