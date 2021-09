Kalsdorf im Cup: „Salzburg ist anderes Kaliber!“

Der Peintinger-Schüler

Seit zwei Jahren ist der AHS-Lehrer nun in Kalsdorf aktiv. Geprägt wurde Schirgi von Ex-Lehrmeister Christian Peintinger. „Das war damals bei den Sturm Amateuren. Der Kontakt ist nie abgerissen. Als Christian als Co-Trainer mit Adi Hütter in Bern war, habe ich auch hospitiert.“ Eindrücke, die Schirgi heute im Cup-Match freilich verarbeiten will.