Steinbruch-Kunstinstallationen der besonderen Art

Bevor man das Haus betritt, sieht man einen prähistorisch anmutenden Zahn vom Dach hängen. Im oberen Ausstellungsraum findet der Besucher ein über den ganzen Raum gespanntes Gewebe, das an ein Netz erinnert. Darunter stehen mit Wasser gefüllte Bodenskulpturen, deren Umrisse sich auf die Kristallform des Marmors beziehen. In den Magenta- und Orangetönen spiegelt sich die Struktur des Netzes wider, während an den Wänden eine Reihe von Zeichnungen angebracht ist, die abstrahierte Schnäbel von Vögeln zeigen. Schwalben im Flug, ein pflanzliches Fossil und ein 400 Kilo schwerer Kristall inklusive Künstlerinneninterview und Diashow runden die Ausstellung ab.