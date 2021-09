Rupertikirtag: Sonniger Start und Covid-Kontrollen

Hanswurst fehlt, das Wetter zeigt sich gnädig

Ein altbekanntes Gesicht wird auf dem Rupertikirtag allerdings fehlen. Die historische Figur des lustigen Hanswursts wird in diesem Jahr nicht auf dem Kirchweihfest zu Ehren des Heiligen Rupert auftreten. Darsteller Johannes Rupert Franz ist erkrankt. Er schlüpft seit 1998 in die Rolle des Hanswurst. Feststimmung wird dennoch aufkommen, auch das Wetter dürfte mitspielen. Schon morgen, Mittwoch, am Eröffnungstag sollte es trocken und zeitweise sonnig sein. Die Temperaturen dürften auf maximal 17 Grad klettern. Noch wärmer wird es am Donnerstag bei Werten bis zu 22 Grad. Ähnlich präsentiert sich auch der Freitag. Sonnig dürfte es auch am Wochenende werden – wenn die meisten Besucher erwartet werden.