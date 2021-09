Lange Pause! Verletzungs-Knall um Bayern-Torhüter

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sei der beim FC Bayern längst am Abstellgleis gelandete Cuisance (22) bei einem Kleinfeld-Spiel auf dem Trainingsgelände in der Säbener Straße weggerutscht und habe so den einen Tick eher am Ball gewesenen Ulreich unabsichtlich am Knie getroffen - mit der offenen Sohle voraus.