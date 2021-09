Knalleffekt um den „kaltgestellten“ Pädak-Rektor

„Gemeinsam für Herbert Gimpl“: Dutzende Lehrende, Verwaltende und Studierende an der Pädagogischen Hochschule in Linz traten im Herbst 2019 offensiv für den Verbleib ihres seit dem Jahr 2014 amtierenden Rektors Herbert Gimpl ein. Vergeblich: Das Bildungsministerium, wo Iris Rauskala die Causa von Vorgänger (und Nachfolger) Heinz Faßmann, ÖVP, geerbt hatte, entschied sich für den Theologen Walter Vogel, der im Bestellungsverfahren nur zweitgereiht war, bevor es kompliziert wurde und vom Bildungsministerium unübliche Wege beschritten wurden. Zum Beispiel, durch externe Gutachter feststellen zu lassen, dass Gimpl, der der SPÖ zugehört, die damals neuerdings für so einen Job geforderte wissenschaftliche Kompetenz fehle.