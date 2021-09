Rio: Kirche und Behörde streiten um Christusstatue

Die Erzdiözese stellte am vergangenen Montag eine Anzeige wegen religiöser Intoleranz gegen die betroffene Behörde ICMBio, berichtet Kathpress. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen sei dem von der Erzdiözese eingesetzten Verwalter des Monuments, Padre Omar Raposo, zweimal der Zutritt verweigert worden. So habe am 3. September eine dort geplante liturgische Feier und am 11. September eine Taufe abgesagt werden müssen. ICMBio setze wiederholt „feindselige Aktionen“.