Stögers Ferencvaros holt WM-Bronzemedaillenträger

Für Marin ist Budapest die zwölfte Profi-Station im zehnten Land. Der Sohn bosnisch-serbischer Eltern, der noch im ehemaligen Jugoslawien geboren war, wuchs in Deutschland auf, im Nachwuchs von Mönchengladbach. Von hier kämpfte er sich ins Nationalteam, mit dem er 2010 die Bronzemedaille bei der WM in Südafrika gewann. Mannschaften wie Chelsea, Fiorentina und Sevilla waren seine Stationen, dann Roter Stern Belgrad. In der letzten Zeit verschwand er ein wenig aus dem Blickfeld des europäischen Fußballs, doch nun ist er zurück.